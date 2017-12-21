Государственный деятель года – Чолпон Султанбекова

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова не любит лишний пиар. Поэтому проделываемая ей работа не всегда афишируется среди общественности. Тем не менее среди государственных деятелей госпожа Чолпон занимает особое место.





Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова не любит лишний пиар. Поэтому проделываемая ей работа не всегда афишируется среди общественности. Тем не менее среди государственных деятелей госпожа Чолпон занимает особое место. Например, госпожа Чолпон на высоком уровне провела работу по переселению памирских кыргызов. Являясь представительницей слабого пола, она выехала в дальний путь, навестила наших сородичей, которые волею судьбы живут в тяжелых условиях высокогорья. Так она начала большую работу государственного значения. До этого о проблеме говорили много, но ни один чиновник не сумел воплотить задуманное в жизнь. Конечно, мы привели только один пример из заслуг госпожи Чолпон, которые бросаются в глаза. Мы гордимся тем, что среди нас есть женщины, которые пошли по стопам Курманжан датки и Жаныл мырза!

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 1, gezitter.org