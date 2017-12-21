Государственный деятель года – Чолпон Султанбекова

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова не любит лишний пиар. Поэтому проделываемая ей работа не всегда афишируется среди общественности. Тем не менее среди государственных деятелей госпожа Чолпон занимает особое место.
Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова не любит лишний пиар. Поэтому проделываемая ей работа не всегда афишируется среди общественности. Тем не менее среди государственных деятелей госпожа Чолпон занимает особое место. Например, госпожа Чолпон на высоком уровне провела работу по переселению памирских кыргызов. Являясь представительницей слабого пола, она выехала в дальний путь, навестила наших сородичей, которые волею судьбы живут в тяжелых условиях высокогорья. Так она начала большую работу государственного значения. До этого о проблеме говорили много, но ни один чиновник не сумел воплотить задуманное в жизнь. Конечно, мы привели только один пример из заслуг госпожи Чолпон, которые бросаются в глаза. Мы гордимся тем, что среди нас есть женщины, которые пошли по стопам Курманжан датки и Жаныл мырза!
Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 1, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!