Министр года – Улан Исраилов

Будем искренни. Когда господина Улана только назначали в МВД, у общественности были сомнения, говорили: «Молодой парень, опыта нет…» Но прошло достаточно времени с тех пор, как он начал работать на посту, не найдешь недостатки, если будешь копаться в каждом его шаге.
Будем искренни. Когда господина Улана только назначали в МВД, у общественности были сомнения, говорили: «Молодой парень, опыта нет…» Но прошло достаточно времени с тех пор, как он начал работать на посту, не найдешь недостатки, если будешь копаться в каждом его шаге. Значит, можно смело давать возможность поработать молодым людям. В МВД до сих пор идет реформа, начатая молодым министром. Вместо того чтобы приставать к нему, мы могли бы ему помочь, тогда реформа даст определенные плоды.
Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 4, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!