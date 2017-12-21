Министр года – Улан Исраилов

Будем искренни. Когда господина Улана только назначали в МВД, у общественности были сомнения, говорили: «Молодой парень, опыта нет…» Но прошло достаточно времени с тех пор, как он начал работать на посту, не найдешь недостатки, если будешь копаться в каждом его шаге.





Будем искренни. Когда господина Улана только назначали в МВД, у общественности были сомнения, говорили: «Молодой парень, опыта нет…» Но прошло достаточно времени с тех пор, как он начал работать на посту, не найдешь недостатки, если будешь копаться в каждом его шаге. Значит, можно смело давать возможность поработать молодым людям. В МВД до сих пор идет реформа, начатая молодым министром. Вместо того чтобы приставать к нему, мы могли бы ему помочь, тогда реформа даст определенные плоды.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 4, gezitter.org