Патриот года – Рустам Маманов

Наш герой не афишировал, не хвастался, но он в этом году проделал много работы над патриотическими проектами, которые восхваляют лицо нашего народа. Некоторые сегодня посмеиваются, наблюдая за его стараниями, но мы обязаны предупредить, что в будущем его труды оценят по достоинству.



Наш герой не афишировал, не хвастался, но он в этом году проделал много работы над патриотическими проектами, которые восхваляют лицо нашего народа. Некоторые сегодня посмеиваются, наблюдая за его стараниями, но мы обязаны предупредить, что в будущем его труды оценят по достоинству. При содействии Рустама Маманова у нас пишут историю, санжыру, это в будущем позволит нам не задумываясь отвечать на вопрос: «Кем ты был вчера?» Долго мы корячились, забыв кыргызский национальный танец, но после конкурса, организованного Р. Мамановым, этот танец вновь вошел в нашу жизнь. Наши дети носят прекрасную школьную форму, это тоже заслуга Рустама Ырысбаевича. В общем, хвалить его можно долго. Господин Рустам, в 2018 году мы ждем от вас новые патриотические, национальные проекты!

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 1, gezitter.org