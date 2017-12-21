Предприятие года: «KAZ Minerals Bozymchak», гендиректор – Ильяс Тулекеев

Говорят: «Время – это летящая птица», прошло десять лет с тех пор, как компания «Каз Минералс» приступила к разработке месторождения золота и меди «Бозымчак» в далеком Ала-Букинском районе Кыргызстана.
Говорят: «Время – это летящая птица», прошло десять лет с тех пор, как компания «Каз Минералс» приступила к разработке месторождения золота и меди «Бозымчак» в далеком Ала-Букинском районе Кыргызстана. И без слов понятно, что горно-обогатительный комбинат «Бозымчак» является первым высокоуровневым предприятием в Кыргызстане. Стоит отметить, что компания «Каз минералс Бозымчак» сейчас вносит реальный вклад в экономику Кыргызской Республики. По данным правительства, упомянутая компания ежегодно перечисляет в бюджет Кыргызстана в качестве различных платежей 310 млн сомов. К сведению, разведанные запасы меди на «Бозумчаке» составляют 150 тысяч тонн, золота – 22,96 тонн, серебра – 144 тонны.
Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 2, gezitter.org
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