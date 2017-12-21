Когда будет решен вопрос зарплаты рабочих, строящих дорогу Балыкчы-Корумду?

Остановились работы по строительству автомобильной дороги Балыкчы-Корумду. Как стало известно на пресс-конференции, почти полгода 500 рабочих не могут получить свою зарплату.





Остановились работы по строительству автомобильной дороги Балыкчы-Корумду. Как стало известно на пресс-конференции, почти полгода 500 рабочих не могут получить свою зарплату.

Тендер на строительство указанной дороги выиграла китайская компания "Лонг Хай".

По словам главы профкома работников этой компании Бейшекадыра Сарыбаева, они ждут зарплаты почти полгода.

"В преддверии Нового года планируем с надеждой обратиться в правительство, к депутатам, ко всем тем, кто неравнодушен к строительству автодороги. Нас огорчает, что на протяжении 5 месяцев работникам не выплачивается заработная плата. Мы обратились к руководству нашей компании с письмом и получили ответ, что руководство страны не перечисляет деньги на зарплату. Обратились в Министерство транспорта, направили официальное письмо в правительство, но до сих пор не получили ответа", - сказал глава профкома.

По его словам, зарплата рабочих составляет 12-20 тысяч сомов.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org