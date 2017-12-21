Алмамбет Шыкмаматов не согласен с судебным вердиктом

Депутат парламентской фракции "Ата Мекен"Алмамбет Шыкмаматов намерен обжаловать решение Первомайского райсуда Бишкека.
Напомним, вчера вышел судебный приговор, с депутата взыскали штраф в размере 5 млн сомов.
Адвокаты депутата обратятся в Бишкекский городской суд, чтобы обжаловать решение районного суда.
"Суд признал меня виновным только для того, чтобы прикрыть топорную работу следователей и прокуратуры, дело шито белыми нитками", - сказал Шыкмаматов.
Отметим, на Шыкмаматова уголовное дело возбуждено по статье "коррупция".
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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