Человек года – Райымбек Матраимов

Бесспорно, чаще всего сегодня общественность обсуждает Райымбека Матраимова. Биография этого человека похожа на сказку. Русские говорят: «Не место украшает человека, а человек украшает место».





Бесспорно, чаще всего сегодня общественность обсуждает Райымбека Матраимова. Биография этого человека похожа на сказку. Русские говорят: «Не место украшает человека, а человек украшает место». Этот человек украшал место своей работы, но неожиданно, на основе бездоказательных слухов его лишили работы. Наш герой переплюнул многих по молодости, смелости, уровню образования, поэтому нет сейчас надобности в том, чтобы перечислять его работу, проделанную для народа и страны. Знающие люди сами вам расскажут.

Можно понять его завистников, которые прозвали его «Раим-миллионом» и отовсюду учиняли помехи в работе, ведь они знали, что Райымбек Матраимов – отличный кадр, который будет еще расти. А ведь кыргызы никогда не поддерживали растущих людей, привыкшие жить на дне ямы будут тянуть за ноги человека, пытающегося вылезти из этой ямы. Если они такие смелые, почему бы им не высказать претензии ему в лицо, а не прятаться, тратить деньги на черный пиар? А ведь нужны факты, чтобы сказать в лицо. Что бы ни говорили сплетники, но дурные слова не прицепились к Райымбеку Матраимову, сами видели, каков его авторитет среди народа. Появление народных сыновей вроде Райымбека говорит о том, что есть у нас молодцы, благодаря которым кыргызский народ будет расти в будущем. Мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. Райымбек Матраимов – надежда народа на будущее. Этот кадр дает нам надежду на хорошую жизнь.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 1, gezitter.org