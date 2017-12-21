Знаешь ты – знает народ. Реформирование судебной системы – сложный процесс

В кыргызской политике все недовольны тем, что в Кыргызстане не ведется судебная реформа. Перед президентскими выборами кандидаты не обошли стороной этот вопрос. Улукбек Кочкоров говорил: «Сейчас власть села верхом на судебную власть».

В кыргызской политике все недовольны тем, что в Кыргызстане не ведется судебная реформа. Перед президентскими выборами кандидаты не обошли стороной этот вопрос. Улукбек Кочкоров говорил: «Сейчас власть села верхом на судебную власть». По словам Таалатбека Масадыкова, вопросы в суде начали решаться за счет взяток и денег. Почему-то в стране полностью пропало доверие к судебной системе.

Действительно, почему не воплощается в жизнь судебная реформа? Почему мы живем в стране, где нет справедливости? Или вопрос можно решить сменой судей и радоваться жизни? Мы постарались найти ответы на эти вопросы.





Все дискуссии по поводу реформирования судебной системы приводят к обсуждению качества работы судей. Большинство экспертов считают, что решения судей зависят от власти и денег. Но не стоит забывать, что отбор судей – это только начальная стадия реформ.

Наверное никто не будет спорить, что судьи – образец справедливости. Но не стоит забывать, что судьи являются людьми, которые принимают решения в рамках утвержденной правовой системы. А решения эти принимаются в зависимости от информации, которая представлена сторонами обвинения и защиты. Другими словами, многое зависит от данных, представленных следователями и правоохранительными органами.

Каждое судебное дело напоминает цепочку, которая начинается еще на стадии следствия. Поэтому заблуждаются те, кто считают, что сменив судей можно мгновенно добиться справедливости.

Реформирование судебной системы – это сложный процесс. Основная цель – установление диктатуры закона, достижение справедливости. Такая работа не может быть проделана за год. Неправильно считать, что вопрос можно решить в положительную сторону, сменив состав судей.

Будешь жить с ворами – начнешь воровать

Даже если подсудимый добивается оправдательного приговора в суде, справедливо ли то, что он полгода находился в изоляторе временного содержания? Очевидно, что сознание человека, побывавшего в неволе, меняется. Ведь даже оправданные граждане впоследствии совершают преступление, из-за того, что их внутренний мир изменился в корне.

Каждый человек, оказавшийся за решеткой, начинает жить по «понятиям» криминального мира, а не по закону. Именно здесь можно убедиться в правдивости выражения: «Будешь жить с ворами – начнешь воровать». Из-за судебных процессов, затягивающихся на года, мы воспитываем готовых преступников.

Что будет, если человек совершил кражу из-за голода и оказался за решеткой? Может он не знал, как еще добыть себе денег на пропитание? Может здесь дело не в преступности, а в экономическом положении? Другими словами, бедность может подтолкнуть к преступлению.

Здесь большую роль играет государство. Государство должно работать над улучшением условий жизни граждан и над тем, чтобы совершивший единожды преступление гражданин не пошел по тому же пути вновь.

Именно здесь возникает вопрос. Действительно ли наши тюрьмы работают в общественных интересах? Начинают ли уважать закон после освобождения люди, которых лишили свободы? Признают ли они вину, не будут ли нарушать закон впредь?

Практика показывает, что из «черного» мира тяжело уйти с ясными и светлыми мыслями, целями.

Лучшая защита – подкуп?

Давайте посмотрим путь человека, обвиненного в преступлении.

Даже в фильмах мы слышим фразы: «Вы имеете право на адвоката», «У вас есть право на один телефонный звонок», «Незаконно собранные доказательства будут недействительны в суде».

А в Кыргызстане все иначе. Другими словами, правоохранительные органы по-своему могут сфабриковать уголовное дело и доказательства. Прокуратура делает вид, что она объективна, но заметно, что она работает с судьями, дело доходит до того, что они берут взятки с адвокатов.

Здесь судьба подсудимых зависит от адвокатов, потому что они торгуются, как перекупщики на рынке, набивают карманы судей. Даже если подсудимому попадется самый объективный судья в Кыргызстане, он все равно должен пережить «ад» до суда. Неважно, насколько хорош адвокат, если государственная система в корне работает против него, то как адвокат выиграет дело?

Судьи – это только часть механизма

Даже если судьи решат не продаваться, работать честно, из этого положения мы не выйдем, пока не изменится система. Последние события в стране показывают, что власть не дает судьям поднять головы, заставляет исполнять политический заказ.

При таком положении дел невозможно чего-то добиться путем смены судей, состава судей. Для проведения судебной реформы нужно изменить уголовный кодекс и административный кодекс. Законы нужно переписать, потому что недостатки в этих законах создают условия для появления коррупции в судебной системе. Судьи в действующей судебной системе остаются только частями механизма.

С чего нужно начинать?

Найти ответ на этот вопрос легко, но воплотить в жизнь будет трудно. Если говорить о бросающейся в глаза проблеме, то граждане в первую очередь должны доверять власти для реформирования судебной системы. Интересы граждан должны отстаивать в суде не продажные адвокаты, а сильные адвокаты, знающие свое дело. Нужно улучшить условия в изоляторах временного содержания и тюрьмах, чтобы выйдя на свободу, люди вернулись в общество, изменили свою точку зрения в лучшую сторону. Целью милиции и прокуратуры должно являться не обвинение человека с целью получения «доли», а оказание помощи, установление справедливости.

Конечно, сказать легко, но чтобы это воплотилось в жизнь, государственный механизм должен работать полноценно, сотрудники правоохранительных органов должны получать достойную зарплату.

Помимо этого, детей с молодости нужно учить держаться подальше от плохих привычек, государство, родители, детские сады, школы, вузы должны сделать так, чтобы у нас росли культурные, рассудительные, полезные для общества люди, а не преступники. Кроме того, правовая сфера будет развиваться, если каждый гражданин будет знать свои права.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 6, gezitter.org