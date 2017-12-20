Страна переехала (откочевала). В каждом федеральном округе России будут открыты представительства службы миграции Киргизии

Государственная служба по миграции при правительстве Кыргызстана планирует открыть представительства службы миграции в каждом федеральном округе России. Об этом сообщил глава службы миграции Медетбек Айдаралиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.
Государственная служба по миграции при правительстве Кыргызстана планирует открыть представительства службы миграции в каждом федеральном округе России. Об этом сообщил глава службы миграции Медетбек Айдаралиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.
"С нового года в каждом федеральном округе России будут представители службы миграции КР", - сообщил глава ведомства.
По его словам, в Российской Федерации в настоящее время работают 9 представителей службы миграции КР, в ближайшее время приступят к работе еще два сотрудника.
Заработная плата сотрудников на уровне зарплат консулов МИД. На транспортные расходы и аренду зданий будет выделяться отдельная сумма.
Отметим, депутаты рассмотрели проект закона "О ратификации соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва".
Источник - КирТАГ
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!