Страна переехала (откочевала). В каждом федеральном округе России будут открыты представительства службы миграции Киргизии

Государственная служба по миграции при правительстве Кыргызстана планирует открыть представительства службы миграции в каждом федеральном округе России. Об этом сообщил глава службы миграции Медетбек Айдаралиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.

Государственная служба по миграции при правительстве Кыргызстана планирует открыть представительства службы миграции в каждом федеральном округе России. Об этом сообщил глава службы миграции Медетбек Айдаралиев на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности во вторник.

"С нового года в каждом федеральном округе России будут представители службы миграции КР", - сообщил глава ведомства.

По его словам, в Российской Федерации в настоящее время работают 9 представителей службы миграции КР, в ближайшее время приступят к работе еще два сотрудника.

Заработная плата сотрудников на уровне зарплат консулов МИД. На транспортные расходы и аренду зданий будет выделяться отдельная сумма.

Отметим, депутаты рассмотрели проект закона "О ратификации соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва".

Источник - КирТАГ