Петроглифы Кереге-Жар на южном побережье Иссык-Куля

История открытия

В 2015-году в ходе археологических работ Кыргызско-Турецкого университета "Манас" случайным образом было найдено место с большим скоплением наскальных рисунков. Данный памятник находится на предгорьях Тескей Ала-Тоо, что находится на южном берегу Иссык-Куля, на левом берегу речки Туура-Суу. После первичного осмотра стало ясно, что это целый комплекс, так как не трудно было заметить хронологические и стилистические различии в исполнении отдельных петроглифов. Этот комплекс был именован комплексом петроглифов Кереге-Жар, по названию горы на хребте которого располагались петроглифы. Кереге-Жар располагается по координатам 42?.047:76?.990. Как уже было сказано, большинство петроглифов сконцентрированы на вершине горы, на высоте 2250-2350 метров над уровнем моря. На тот момент были сделаны фотографии некоторых рисунков и сняты копии на целлофановую кальку. Ввиду погодных условий и временных рамок полная индексация и описание на месте стали невозможными.

Описание комплекса

Петроглифы выбиты на длинной цепочке каменных пород предположительно мраморного выступа, образованного промывкой осадочных пород. Протяженность цепочки около 300-350 метров и вытянута по направлению северо-восток – юго-запад. Цепочка имеет юго-западную ориентировку плоскостей. Угол наклона плоскостей составляет 135-155?. Площадь отдельных граней не превышает 0,5 м2. Плоскости находящиеся лицевой стороной к солнцу имеют очень плотный пустынный загар, вплоть до темно-черного цвета.

Образы петроглифов, стилистика и хронология

В подавляющем большинстве из всех плоскостей изображены тамгообразные горные козлы. Горные козлы имеют массивные, вкрученные рога, хорошо заметны направленные вверх хвосты. Рисунки горных козлов можно разделить на две группы: изображенные в профиль, где видны только одна передняя и одна задняя нога; изображенные в полупрофиль, где заметны все четыре ноги. Все изображения характеризуются статичностью, что свойственно для тюркского времени и средневековья. Изображения козлов имеют слабый загар. Практически все рисунки были нанесены методом выбивки. В отдельную группу входят групповые изображения горных козлов, однако имеется только одна плоскость с групповым изображением.

Второе по распространенности - это образы верблюдов, трое из верблюдов - бактрианские, один, как мы предполагаем, дромадер. Загар всех изображений такой же, как и на изображениях козлов. Все рисунки были нанесены методом выбивки, видимо, тупым предметом, скорее всего, камнем. Интересно, что единственный дромадер в комплексе изображен в силуэтной манере - горб как бы остается полым. Рисунки остальных верблюдов весьма статичны. Видно, что древний художник стремился показать именно верблюда, с длинной шеей, высокими горбами и коротким хвостом. Так как более ранним периодам изображения верблюдов нехарактерны на территории Кыргызстана, мы предполагаем, что они являются изображениями развитого или позднего средневековья.

На данном комплексе также присутствуют изображения оленей - их четыре. Рассмотрим их детально:

На первом изображении олень запечатлен в полупрофиль, четко видны все четыре конечности и ветвящиеся в стороны рога. От каждого рога в стороны расходятся по пять ветвей. Хотя в данном случае изображен образ оленя, хвост изображен поднятым вверх, что характерно для всех изображений козлов на данном комплексе. Изображение имеет слабый пустынный загар. Опираясь на схематичность, степень загара и манеру исполнения (поднятый хвост, нехарактерный для оленей), предполагаем, что изображение относится к периоду средневековья.

Второе изображение представляет собой рисунок оленя (марала?). Голова осталась незаконченной, видимо, древнему нерасчетливому художнику помешала неровная часть каменной плоскости. Несмотря на это хорошо заметно выступающая холка и опускающийся к хвосту круп. Рисунок отличается от остальных изображений динамичностью и реалистичностью. Схематичность, характерная для всех рисунков на данном комплексе, в этом случае не прослеживается. Степень загара гораздо плотнее, чем в предыдущем изображении. Так как в комплексе нет рисунков с аналогичной стилистикой и степенью загара, мы предполагаем, что оно относится к сакскому периоду.

Третье изображение оленя запечатлено в группе с другими объектами – в композиции присутствуют два горных козла, пять лошадей, верблюд, солнце и собственно олень. Эта композиция изображена на самой большой плоскости в комплексе и, видимо, не случайно. Одна из фигур, по нашему предположению, лошадь нарисована в полупрофиль – четко видны четыре конечностей. Остальные фигуры лошадей, горных козлов и верблюда нарисованы в профиль и в характерной средневековью статичной и схематичной манере. Ввиду отсутствия у трех фигур, предполагаемых лошадей, хвостов мы также можем допустить, что эти изображения относятся к собакам, однако хвост одной из фигур изображен опущенным, а собаки, как мы знаем, чаще всего изображаются с поднятыми хвостами.

Собственно, изображение оленя занимает почти половину плоскости и является самым крупным в композиции. Олень также изображен в полупрофиль, четко видны удлиненные конечности и рога. Рога длинные, практически имеют длину всего тела и от основного стебля отделяются по семь скручивающихся к концу ответвлений. Изображение туловища исполнено в манере козла, со сгибающейся вниз спиной и поднятой вверх хвостом.

Самая интересная фигура в данной композиции – это фигура солнца. Она нарисована в правой части композиции и, как-бы, освещает остальные фигуры – четко видны лучи, расходящиеся во все стороны. Однако велика вероятность того, что это палимпсест, на более старом солярном символе более поздний художник пририсовал лучи. Тот факт, что лучи выглядят светлее, нежели круг является доказательством нашего предположения. Но, как мы уже упомянули, это всего лишь наше предположение. Что касается загара, то пустынный загар данной композиции темнее изображений козлов и светлее, чем во втором изображении оленя. Таким образом, исходя из тематики, манеры исполнения, сравнения пустынного загара можем утверждать, что композиция относится к периоду раннего средневековья.

Четвертое изображение оленя представляется не менее интересным. Изображение было нанесено на не самой ровной плоскости – есть трещины и испорченные участки. Также представляется возможным наличие палимпсеста, хотя четкого изображения кроме фигуры оленя не видно. Из-за этих факторов в области головы и шеи имеются непонятные "отростки". Однако по двум расходящимся и ветвящимся рогам становится ясно, что изображенный объект – олень.

Возможно древний художник при исполнении использовал два разных метода: тело – методом выбивки, в случае с рогами – процарапывание. Однако есть вероятность, что он использовал металлическое орудие, что делает границы выбивки точными и прямыми. Над фигурой оленя есть изображение собаки или волка. Это животное изображено в позе бега – задние и передние ноги поставлены далеко назад и вперед. Также четко видны уши и поднятый и как бы "отстающий" хвост, видно, художник старался показать именно бег. Несмотря на то, что две изображения организовывают одну композицию – хищное животное нападает на оленя, степень загара фигур неодинаков, фигура оленя светлее, нежели фигура собаки или волка. Датировка изображений, ввиду использования разных стилей, методов и наличия разновременных фигур, на данный момент для нас представляет трудность. Для этой цели необходимо дальнейшее изучение и анализ петроглифов.

Отдельную группу составляют изображения антропоморфных существ. Они представлены несколькими фигурами. Во всех случаях они находятся в паре с фигурой козла либо лошади - один изображен верхом на коне.

На первой плоскости четко изображена верхняя часть человека. Четко видны круглая голова, туловище и руки. Древний художник постарался показать глаза, нос и рот в изображении, а так же можно увидеть "не мастерски" нарисованные кисти рук. Видимо художник стремился подчеркнуть именно положение фигуры и его рук по отношению к другой фигуре. Второй фигурой на данной плоскости я является изображение животного, скорее всего, лошади. Оно ориентировано головой в сторону к фигуре человека. По размерам вторая фигура в два раза меньше первой и изображена в профиль. На левой стороне от человека заметна еще одна фигура, предположительно лошади. Она также ориентирована головой в сторону человеческой фигуры и изображена в профиль. По размерам она сравнима с фигурой первой лошади. Обе фигуры не закончены – в первом случае хвост, во втором - задние конечности и хвост не уместились в пределы плоскости. Все фигуры на описанной композиции характеризуются статичностью и неплотным загаром.

На второй плоскости также изображены фигура человека и лошади. Как и в первом случае, изображена только верхняя часть человека. Возможно, художник нарисовал части лица и кисти, но сейчас они практически незаметны, за исключением некоторых "точек" на лице и в районе верхних конечностей. Человеческую фигуру сопровождает фигура лошади. Она головой примыкает к человеку с правой стороны и находится в диагональном положении по отношению к фигуре человека. Туловище лошади удлиненное, конечности составляют ? длины туловища. Хвост и рога не прослеживаются. По соотношению в размерах фигура лошади немного меньше фигуры человека.

Третье изображение антропоморфного существа представлено человеком верхом на коне. Видны крупная, круглая голова человека, туловище и свисающие ноги. Конь изображен с пропорциями тела аналогичными с пропорциями настоящего коня. Шея поднята, хвост изображен в опущенном положении. Для данного изображения, как и для всех изображений антропоморфных фигур, свойственны статичность, свежесть загара, метод процарапывания в исполнении и схематичность в изобразительном плане.

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Стилистика и грамматика авторов сохранена.

Источник - История Кыргызстана и кыргызов