Мало половин... Кыргызский суд приговорил уже осужденного на пожизненное экс-президента Бакиева еще на 10 лет сверху

Суд заочно приговорил экс-президента Киргизии и его брата к 10 годам тюрьмы



Суд заочно приговорил экс-президента Киргизии и его брата к 10 годам тюрьмы

Также к различным срокам заключению приговорены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников

Октябрьский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева в 10 годам колонии за незаконную трансформацию земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщает 24 Kg.

Также отмечается, что вместе с ними к различным срокам заключения и штрафам приговорены еще несколько высокопоставленных экс-чиновников.

Так, речь идет об экс-депутате национального парламента Карганбеке Самакове, который был осужден на 10 лет колонии усиленного режима, однако по отношению к нему была применена амнистия и его срок сократился почти на треть.

Кроме того, бывший вице-премьер страны Искандер Айдаралиев, а также экс-премьер и действующий депутат парламента Игорь Чудинов приговорены к штрафу в размере пяти миллионов сомов ($72 тыс.). К различным срокам в рамках этого уголовного дела были приговорены еще несколько госслужащих.

Напомним, в 2015 году данной группе лиц было предъявлено обвинение в незаконной трансформации 262 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в предназначенные для строительства жилья участки.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2010 года в Киргизии произошла "Апрельская революция", в ходе которой свергнут президент страны Курманбек Бакиев, сбежавший в Белоруссию. Экс-глава республики, а также его брат были неоднократно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Источник - regnum.ru