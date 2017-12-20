Бокоев не исключает, что ситуация вокруг НТС может быть связана с деятельностью Бабанова

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата-Журт» Кенжебек Бокоев заявил, что общество должно дать оценку ситуации вокруг телеканала НТС.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата-Журт» Кенжебек Бокоев заявил, что общество должно дать оценку ситуации вокруг телеканала НТС.

По его словам, завтра они будут поднимать данный вопрос на заседании парламента.

На вопрос журналиста о том, может ли дело быть связано с деятельностью лидера фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова, Бокоев сказал, что «вполне».

«Это захват, рейдерство, заказ. Мы должны поднимать данный вопрос», - сказал Кенжебек Бокоев.

В Генпрокуратуре, МВД и ГКНБ «Азаттыку» сообщили, что не имеют никакой информации. В Верховном суде уточняют, когда и какой инстанцией было принято решение о закрытии телеканала.

В определении говорится, что в суд исковое заявление подала компания Grexton Capital LTD и представителем этой компании является юрист Елена Дзимидович.

Представившая представителем компании женщина заявила журналистам, что процедуры описи имущества телеканала НТС «совершенно не мешают вещанию». Женщина отказалась представляться журналистам, советуя им обратиться к коллегам.

«Я пришла сюда по определению суда вместе с судебными исполнителями. Сейчас идет исполнение определения. Идет опись оборудования. Это совершенно не мешает вещанию. Судоисполнители выполнят свою работу – опишут оборудование – и пожалуйста, работа будет продолжаться. Говорить, что вещание будет прекращено – это просто инициатива сотрудников НТС, чтобы создать шумиху», - заявила женщина.

Как известно, телеканал НТС принадлежит лидеру партии «Республика» и депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Бабанову. В Министерстве юстиции канал зарегистрирован как ОсОО.

После выборов президента, где он проиграл оппоненту от фракции СДПК, Бабанов выехал из страны. 13 ноября политик объявил об уходе с поста лидера партии «Республика - Ата-Журт». В его обращении, зачитанном на телеканале НТС, Омурбек Бабанов объяснил свое решение тем, что сейчас находится на лечении за границей, но в какой именно стране, не уточнил.

Азаттык