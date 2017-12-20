Обучение в школах будет переведено на пятидневку

Сегодня, 18 декабря, парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению во втором чтении рассмотрел и одобрил изменения в закон "Об образовании".
Сегодня, 18 декабря, парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению во втором чтении рассмотрел и одобрил изменения в закон "Об образовании". Эти изменения предусматривают перевод образовательного процесса в школах на пятидневную форму обучения. Инициатор – депутат Дастан Бекешев – говорит, что это норма касается и частных школ.
В повестку дня этого же заседания комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению было включено предложение рабочей группы о создании парламентского телеканала. Рекомендация была рассмотрена и поддержана членами комитета.
Также члены комитета активно дискутировали по информации рабочей группы по захоронению мумии, которая являлась экспонатом Государственного исторического музея Кыргызской Республики.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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