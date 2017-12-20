Будут ли наказаны те, кто обманывал, якобы участвовавшие в войне?

Недавно среди общественности появилась информация, что отдельные граждане с 2010 года ежемесячно получали пособие в 6 тысяч сомов, подделав документы об участии в войне в Афганистане.





Недавно среди общественности появилась информация, что отдельные граждане с 2010 года ежемесячно получали пособие в 6 тысяч сомов, подделав документы об участии в войне в Афганистане. Для расследования этого дела была сформирована специальная комиссия из известных генералов, которая впоследствии озвучила результаты расследования. Сообщается, что до сих пор 160 человек получали пособия в 6 тысяч сомов, подделав документы об участии в войне. Из комиссии сообщили, что соответствующие документы были переданы в Генпрокуратуру…

Кожобек Рыспаев, депутат Жогорку Кенеша, председатель общества афганцев:

- Проблема поднимается не только сегодня. На протяжении долгого времени мы говорили, что среди афганцев есть те, кто получает пособия у государства, подделав документы. К сожалению, многие не придавали этому значения. Теперь уделили внимание, специальная комиссия провела расследование. Посмотрим, какими будут результаты расследования. Обстоятельства, которые сейчас раскрылись – это верхушка айсберга. Если хорошенько расследуют – многое всплывет. Получавшие деньги за счет поддельных документов нанесли огромный ущерб государству за эти годы. Нужно их заставить вернуть наворованное. Привлечь к уголовной ответственности. Представьте, каждый ежемесячно получал по 6 тысяч сомов, сколько денег было потрачено? По последним данным, 159 граждан получали деньги по поддельным документам. Возможно их больше.





Абдыгул Чотбаев, генерал, ветеран войны в Афганистане:

- Я член специальной комиссии. На сегодняшний день из архива Москвы поступила информация о том, что 53 не участвовали в войне в Афганистане. Например, мы получили документы о том, что не было генерала Мирзаматова из пограничной службы, полковника Курбаналиева и прапорщика Ботоярова. Стало известно, что в общей сложности 160 человек по поддельным документам получали пособие ветерана-афганца. Дело передали в Генпрокуратуру. Думаю, они сделают выводы и привлекут к уголовной ответственности. Пособие для ветеранов-афганцев выдаются с января 2010 года. Каждый получает по 6 тысяч сомов. Помимо 6 тысяч сомов, еще есть надбавка в 100 сомов к пенсии.

Ашырбек Бакаев, генерал:

- Нужно допросить сотрудников службы социального обеспечения, которые выплачивали пособия, а также военкоматы, которые подготовили документы. Упомянутые службы, в ходе изготовления документа, должны были обратить внимание на то, в какие годы шла война, сколько лет тогда было заявителям. Например, одному было 12, а второму 15, когда завершилась война в Афганистане. Эти двое получали пособия, как участники войны. Так как все это раскрылось, они должны вернуть государству все выплаченные пособия. В отношении соответствующих служб и начальников следует возбудить уголовные дела.

Токтогул Какчекеев, политолог:

- Среди так называемых афганцев оказались как генералы, военнослужащие, так и гражданские. Одни, как генерал Абдыгул Чотбаев, служили на войне в Афганистане. Их можно понять. А как понимать тех, кто получал пособия по поддельным документам? Такое явление может быть не только среди афганцев, но и в других силовых органах, например, в милиции. Нельзя прекращать расследование таких случаев. Виновные незамедлительно должны быть наказаны.

Источник: газета «Фабула пресс» №95 от 19.12.2017 / стр. 5, gezitter.org

