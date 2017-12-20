Какова цель Асылбека Жээнбекова?

Общественность бурно обсуждает новость о том, что родной младший брат президента Сооронбая Жээнбекова, депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков намеревается создать новую политическую партию.
Общественность бурно обсуждает новость о том, что родной младший брат президента Сооронбая Жээнбекова, депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков намеревается создать новую политическую партию. Некоторые считают, что Асылбек хочет вести самостоятельную политику, снизив влияние СДПК, другие опасаются, что это нехорошее явление, которое приведет к положению дел времен Бакиева. Тем временем поговаривают, что желающие войти в новую партию выстраиваются в очередь в кабинет господина Асылбека. В связи с этим на информационном пространстве прошла новость о том, что весной будет распущен парламент.
Источник: газета «Фабула пресс» №95 от 19.12.2017 / стр. 3, gezitter.org
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