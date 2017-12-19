И рухнут основы: мусульмане поют "Инша Аллах" в лондонском соборе Святого Павла (видео)

В главном храме англиканской церкви - соборе Святого Павла 14 декабря школьницы-мусульманки исполнили нашид "Инша Аллах".







В главном храме англиканской церкви - соборе Святого Павла 14 декабря школьницы-мусульманки исполнили нашид "Инша Аллах".

Выступление было приурочено к годовщине пожара в лондонской высотке Grenfell Tower, в котором погиб 71 человек.

Мемориальная служба была заявлена как "мультиконфессиональная", но поскольку Grenfell Tower была местом компактного проживания не вполне английских британских подданных, то главными отправителями службы были имамы местной мусульманской общины.

Тут важно отметить, что Собор Святого Павла - главное культовое сооружение англиканской церкви, резиденция епископа Лондона. Это как если бы мусульмане Москвы в Ураза Байрам вошли бы в Храм Христа Спасителя и совершили бы ид-намаз (праздничную молитву - прим. РВ) там.

Нашид "Инша Аллах" - то есть мусульманское религиозное песнопение, исполняемое без сопровождения музыкальных инструментов, это своего рода песнь смирения мусульманина перед волей Всевышнего. Само выражение "инша’лла" означает "Если на то будет воля Аллаха".

Тут остается только представить, как в какой-либо из мечетей мира звучит буддистская декламация Тхеравады или католический рождественский гимн.

Мемориальную службу посетили многие высокопоставленные британцы, в том числе члены королевской семьи.

Источник - Русская весна

