В Узбекистане всех милиционеров обяжут декларировать имущество

Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.
В Узбекистане сотрудников правоохранительных органов обяжут декларировать их доходы и имущество: соответствующий законопроект находится на стадии разработки, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры Бахром Кобилов.
Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.
В законопроекте отведена отдельная глава и нормы, которыми предусматривается декларирование доходов государственных чиновников, в том числе и правоохранительных органов.
Источник - vesti.uz
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