В Узбекистане всех милиционеров обяжут декларировать имущество

Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.



В Узбекистане сотрудников правоохранительных органов обяжут декларировать их доходы и имущество: соответствующий законопроект находится на стадии разработки, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры Бахром Кобилов.

Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.

В законопроекте отведена отдельная глава и нормы, которыми предусматривается декларирование доходов государственных чиновников, в том числе и правоохранительных органов.

Источник - vesti.uz

