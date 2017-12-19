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В Узбекистане всех милиционеров обяжут декларировать имущество

Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.

 

 


В Узбекистане сотрудников правоохранительных органов обяжут декларировать их доходы и имущество: соответствующий законопроект находится на стадии разработки, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры Бахром Кобилов.

 

Как прокомментировал на заседании Международного пресс-клуба представитель надзорного ведомства, появление данных норм предусмотрено Стратегией действий и Государственной программой по противодействию коррупции.

 

В законопроекте отведена отдельная глава и нормы, которыми предусматривается декларирование доходов государственных чиновников, в том числе и правоохранительных органов.

 

 

 

Источник - vesti.uz
 

           

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