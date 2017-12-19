В Токмаке продолжают поиски матери, выбросившей новорожденную

Почти за месяц милиция не смогла найти мать, выбросившую младенца в городе Токмаке. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности женщины и ее задержанию продолжаются.
Почти за месяц милиция не смогла найти мать, выбросившую младенца в городе Токмаке. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности женщины и ее задержанию продолжаются. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Напомним, девочке европейской внешности было всего несколько часов от роду. Ее подбросили 23 ноября рано утром к одному из домов.
Состояние ребенка хорошее, девочка пока находится в больнице.
В Бишкеке также ищут мать, выбросившую новорожденного. Он умер от переохлаждения.
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