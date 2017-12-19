Зилалиев: В ГКНБ провели очную ставку со мной и девушкой-курсантом

Главу ФУГИ вчера вызвали на допрос по факту ложного сообщения о бомбе
Дуйшенбека Зилалиева вчера вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом «Вести.kg» сообщил сам глава ФУГИ.
Отметим, ранее было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о бомбе в день инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Главным фигурантом этой истории, по показаниям курсанта академии МВД, стал Зилалиев.
Как рассказал Дуйшенбек Текшербекович, вчера в Госкомитете национальной безопасности они вместе с девушкой-курсантом дали показания.
- Допрос длился не долго, была очная ставка сторон, - сообщил он.
Глава Фонда по управлению государственным имуществом и экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев ранее говорил, что в день инаугурации президента он лишь сделала замечание курсанту по поводу ее формы. А подозрения в том, что он сообщил ей о бомбе, назвал абсурдом.
Зулайка Эркимбаева
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=49349&Itemid=136
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