Депутатская комиссия расследует ситуацию о пропавших музейных экспонатах

В рамках комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша создали комиссию по изучению фактов пропажи экспонатов из музеев Кыргызстана.

В рамках комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша создали комиссию по изучению фактов пропажи экспонатов из музеев Кыргызстана.

Выступивший с инициативой создания такой комиссии депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев рассказал, что на Орто-Сайском базаре он по дешевке выкупил старую монету, которая, как выяснили специалисты, относится к XII веку.

Депутат высказал предположение, что эта вещь могла быть украденным музейным экспонатом, и отметил, что многие исчезнувшие в музеях КР экспонаты зачастую выставляются на аукционах за рубежом. В связи с этим, он предложил хорошо изучить то, каким образом пропали музейные ценности в КР.

Члены комитета единогласно поддержали это предложение и создали комиссию.

Напомним, в октябре секретариат Совета безопасности КР сообщил о выявлении в Министерстве культуры, информации и туризма КР 7 зон коррупции и 26 коррупционных рисков, а также об обнаружении пропажи 503 экспонатов из Государственного исторического музея (ГИМ). Среди них ювелирные изделия, глиняные горшки, металлические маски, написанные от руки фрагменты Библии и Курана, ценные картины. Специалисты, отмечая, что некоторым из этих экспонатов по 1000-1500 лет, оценивают их стоимость в 4-5 млн сомов.

Азаттык