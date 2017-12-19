Зилалиева вызвали на допрос в ГКНБ

ГКНБ пригласил на допрос главу Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.

ГКНБ пригласил на допрос главу Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.

Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе комитета, Зилалиев был вызван 18 декабря в рамках ранее возбужденного уголовного дела о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Другие подробности не сообщаются.

Ранее газета «Дело №» написала, что шутником, сообщившим о заложенной бомбе в день инаугурации президента 24 ноября, оказался глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 1 УК КР – «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

24 ноября 2017 года поступило ложное сообщение о том, что на пересечении улицы Московской и проспекта Чингиза Айтматова заложено взрывное устройство.

«По словам курсанта Академии МВД, человеком, который сообщил о заложенной бомбе, якобы является глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев», - сообщали в ГКНБ.

Сам Зилалиев в комментариях СМИ опровергает свою вину, отмечая, что во время инаугурации президента лишь сделал замечание по форме курсантке из оцепления.

Азаттык