Зилалиева вызвали на допрос в ГКНБ

ГКНБ пригласил на допрос главу Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.
ГКНБ пригласил на допрос главу Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.
Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе комитета, Зилалиев был вызван 18 декабря в рамках ранее возбужденного уголовного дела о заведомо ложном сообщении о заложенной бомбе. Другие подробности не сообщаются.
Ранее газета «Дело №» написала, что шутником, сообщившим о заложенной бомбе в день инаугурации президента 24 ноября, оказался глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 1 УК КР – «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».
24 ноября 2017 года поступило ложное сообщение о том, что на пересечении улицы Московской и проспекта Чингиза Айтматова заложено взрывное устройство.
«По словам курсанта Академии МВД, человеком, который сообщил о заложенной бомбе, якобы является глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев», - сообщали в ГКНБ.
Сам Зилалиев в комментариях СМИ опровергает свою вину, отмечая, что во время инаугурации президента лишь сделал замечание по форме курсантке из оцепления.
Азаттык
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