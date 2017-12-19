Саакашвили явился в Генпрокуратуру, но отвечать на вопросы отказался

Экс-президент Грузии и лидер украинского "Руха новых сил" Михаил Саакашвили 18 декабря появился в Генпрокуратуре в Киеве, но отказался отвечать на вопросы следователей.

Экс-президент Грузии и лидер украинского "Руха новых сил" Михаил Саакашвили 18 декабря появился в Генпрокуратуре в Киеве, но отказался отвечать на вопросы следователей.

Украинские власти обвинили бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в подстрекательстве и создании "преступной группы", возглавляемой бывшим президентом Виктором Януковичем, который бежал в Россию после его свержения в феврале 2014 года. Они также предположили, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили категорически опроверг все обвинения.

Выйдя из здания Генпрокуратуры Украины, Саакашвили сообщил журналистам, что даст показания только тогда, когда дело будет передано Службе безопасности Украины "в соответствии с требованиями закона", сообщает "Интерфакс".

Представитель генерального прокурора заявил, что Саакашвили нарушил процедуру следствия, отказавшись встретиться со следователем, который вызвал его, сообщает "Интерфакс".

Западные дипломаты выразили обеспокоенность по поводу того, что сторонники Саакашвили ненадолго попытались захватить общественное здание в Киеве во время митинга, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Азаттык