Крушение поезда в штате Вашингтон: трое погибших, десятки раненых

В понедельник утром в штате Вашингтон на западе США потерпел крушение скорый пассажирский поезд. 77 человек были доставлены в больницы. К вечеру понедельника было известно по меньшей мере и трех погибших.



В понедельник утром в штате Вашингтон на западе США потерпел крушение скорый пассажирский поезд. 77 человек были доставлены в больницы. К вечеру понедельника было известно по меньшей мере и трех погибших.

Состав, выполнявший первый рейс на новом маршруте Сиэтл — Портленд, сошел с рельсов на путепроводе вблизи города Такома, 132-тонный локомотив при этом упал на проходящее под железной дорогой многополосное шоссе. Два вагона скатились на обочину, два других свисают с моста. Всего сошло с рельсов 13 вагонов. На рельсах устоял один вагон и замыкающий состав локомотив. Всего в поезде находилось 78 пассажиров и 7 членов бригады. Многие пассажиры самостоятельно выбрались из вагонов через окна. Во время крушения шоссе было заполнено автомобиля, по счастливой случайности никто из водителей и пассажиров автомобилей не погиб.

Максимально допустимая скорость на недавно открывшейся скоростной железной дороге — 130 километров в час. С какой скоростью двигался поезд, приближаясь к мосту, на котором произошла авария, совершая при этом поворот, пока не известно. Не известно, и в каком точно состоянии находились пути.

Это был первый рейс скоростного поезда на новой железнодорожной ветке, связавшей два крупнейших города на северо-западе Соединенных Штатов. Эта линия была сооружена в рамках федеральной программы стимулирования экономического роста, принятой после финансового кризиса 2008 года. Местные власти критиковали проект скоростной линии, которая прошла через населенные пункты, но при этом, по их словам, не был обеспечен достаточный уровень безопасности движения скоростных поездов в населенной местности.

К концу 2018 года, согласно закону, на всех скорых пассажирских поездках должна быть установлена автоматическая тормозная система, которая будет замедлять движение на опасных участках трассы или при приближении скорости к максимальной. На этом участке дороги система автоматического торможения не работала.

Президент США Дональд Трамп был оповещен о крушении через несколько минут после инцидента. На месте происшествия работает 20 представителей Национального управления по безопасности на транспорте.

Азаттык