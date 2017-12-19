Нужно ли запретить выкладывать видео с гаишниками в интернет?

Некоторые эксперты уверены, что только так можно повлиять на представителей госструктур, но другие, напротив, поддерживают такую инициативу



Использование интернета стало единственным механизмом влияния на представителей государственных органов. Таким мнением с «Вести.kg» поделился юрист Канатбек Азиз.

По его мнению, государство не должно запрещать кыргызстанцам снимать и публиковать видеоролики о нарушениях со стороны представителей власти.

- Когда милиционеры требуют запретить съемку, они сами себе противоречат. Сначала они говорят: «сообщайте о преступлениях, выкладывайте видео» и так далее, а теперь они требуют обратного, - возмутился юрист в беседе с «Вести.kg». - Думаю, таким способом власть пытается усмирить граждан, которые ведут съемку и выкладывают нелицеприятные видео в интернет.

Такое мнение также поддержал известный юрист Икрамидин Айткулов.

По его словам, представители ГУОБДД не смогут выиграть судебные процессы, если будут подавать в суды на граждан, опубликовавших видео с участием их сотрудников.

- Я думаю, они высказались по этому поводу, чтобы хоть как-то на людей подействовать и отчитаться перед руководством, - считает он. - А то, что люди снимают и выкладывают в интернет - это правильно. Нужно придавать огласке любые действия правоохранителей, дабы защититься от произвола властей.

Между тем, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев, к которому «Вести.kg» также обратились за комментариями, высказал совершенно противоположное мнение.

Он считает, что последний инцидент с активистом Болотом Ибрагимовым показал, что граждане забыли о понятии «сакральности власти».

- Унижение сотрудников милиции не допустимо - эти люди, какими бы они ни были, являются представителями власти, - заявил Осмоналиев в беседе с «Вести.kg». - Я считаю, что люди должны нести ответственность за ролики оскорбительного характера. Попробуйте опозорить полицейских в США? Там за такие вещи очень жестко наказывают, потому что есть понятие сакральности власти. Там людям прививали законопослушание и уважение к представителям госорганов.

По словам Кайрата Медербековича, кыргызстанцы должны понять одно: есть определенная черта, за которую нельзя переходить.

- Еще Конфуций говорил, что единственное условие, благодаря которому государственные институты становятся более устойчивыми - это соблюдение общепринятых правил. Праздник непослушания закончился - пора узнать об ответственности, - подчеркнул он.

Напомним, ранее «Вести.kg» сообщали о том, что в Кыргызстане планируется запретить гражданам выкладывать видео с участием правоохранителей в Сеть.

Правоохранители предлагают позволять публиковать ролики только с позволения вышестоящего руководства.

Бакыт Стамов, Источник: vesti.kg