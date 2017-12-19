"Какого хрена... поганки, нечисть..", - бозорский хоким Мамиров (Узбекистан) пообщался с работницами детсадов

Глава Бозского района Андижанской области Узбекистана Абдурашид Мамиров оскорбил на недавнем собрании руководителей детских садов, школ и колледжей, обозвав их "нечистью, тварями и сукиными детьми". Об этом сообщает centralasian.org.



Глава Бозского района Андижанской области Узбекистана Абдурашид Мамиров оскорбил на недавнем собрании руководителей детских садов, школ и колледжей, обозвав их "нечистью, тварями и сукиными детьми". Об этом сообщает centralasian.org.



По словам одного из участников собрания, больше всего оскорбления в свой адрес выслушали заведующие детсадов, не организовавшие ночное дежурство в дошкольных учреждениях и опоздавшие на собрание. Аудиофайл продолжительностью почти 6 минут в редакцию "Озодлика" отправил один из участников собрания, состоявшегося 11 декабря. Два местных чиновника подтвердили, что голос на аудиозаписи принадлежит Абдурашиду Мамирову.

По словам одного из руководителей учебного заведения, на собрании присутствовали также глава районной милиции и прокуратуры, которые никак не отреагировали, услышав оскорбления из уст главы района в адрес женщин-руководителей.



"Опоздавшие на собрание, сегодня вечером вы снова соберетесь. Я составлю список, нечисти, твари. Поганцы, сукины дети...", – говорит в самом начале собрания чиновник. После он заставляет встать с места заведующих детских садов и начинает материть их.



"Паразитки, нечисти. Лежите дома до утра... Где представители детсадов №7, №23 и №28? Какого хрена вы делали дома, а, две поганки? Я вас спрашиваю, две поганки, что вы делали дома всю ночь?", – оскорбляет чиновник двух заведующих детсадов. Затем он приказывает незамедлительно уволить двух оскорбленных им заведующих детских садов.

Оскорбления достались и другим руководителям. Связаться с Мамировым не удалось. Сотрудник одной из местных организаций в Бозском районе рассказал о том, что глава района Мамиров давно известен своим бескультурным поведением, хамством и привычкой материться.

Источник - ca-news.org

