Алмаз Курманалиев просидел в кресле главы СовБеза Киргизии 1,5 месяца

Алмазбек Курманалиев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Курманалиев освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба президента.



"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Курманалиев Алмазбек Абдиназарович освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности КР согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Источник - kg.akipress.org

