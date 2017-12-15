Дарига Назарбаева подчеркнула, что ситуация с акцией протеста шахтеров находится на контроле премьер-министра
Компания Арселор Миттал Темиртау, работники которой четвертый день бастуют, требуя повышения зарплат, имеет право подавать в суд, заявила депутат сената парламента Дарига Назарбаева.
Ранее АрселорМиттал Темиртау подал иск в суд о признании забастовки шахтеров незаконной.
"Компания имеет право подавать в суд, никто не может им в этом праве отказать. А дальше уже будет дело за судом и за его решением", - сказала Назарбаева журналистам в четверг.
Она отметила, что, по ее информации, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев держит данный вопрос на контроле.
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"Постоянно идут телефонные переговоры с администрацией компании. И министры тоже на эту тему высказывались. Так что без внимания этот вопрос не остается, поверьте. Что касается управления из кабинета, я с вами согласна, конечно, представители министерства (труда и соцзащиты населения - ред.) должны были быть уже там, непосредственно в точке конфликта и вести переговоры с обеими сторонами. Здесь ваши замечания уместны", - добавила она, отвечая на вопрос журналистов.
СМИ также поинтересовались у нее, почему депутаты сената не сделали запрос на прошедшем пленарном заседании или не отправились в Карагандинскую область.
"Я сейчас говорю, делюсь с вами своим мнением. Я не владею информацией, думаю, может кто-то из депутатов там на месте работает, те, кто представляет эту область. Поэтому не занимайте сразу обвинительную позицию, разберитесь сначала. Все не так просто", - заключила Назарбаева.
Около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 11 декабря после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста. Согласно последней информации под землей продолжают находиться более 500 шахтеров.
Источник - ru.sputniknews.kz
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