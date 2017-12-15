Российская энергетическая компания"Русгидро" планирует модернизировать гидроэлектростанции в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО "Узбекгидроэнерго".
Российская энергетическая компания"Русгидро" планирует модернизировать гидроэлектростанции в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО "Узбекгидроэнерго".
"Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве, он предусматривает изучение российской компанией возможностей принять участие в программе развития гидроэнергетики республики.
Представитель АО "Ленгидропроект" (входит в структуру "Русгидро") уточнил, что в рамках меморандума рассматривается возможность участия российской компании в строительстве двух и модернизации шести ГЭС в Узбекистане. По его словам, "Ленгидропроект" подписал договор с АО "Гидропроект" (в составе "Узбекгидроэнерго") на разработку предварительного ТЭО строительства Пскемской ГЭС мощностью 800 МВт в Ташкентской области. Подготовку ТЭО планируется завершить к середине 2018 года.
В июне правительство страны утвердило программу по развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2017−2025 годы, которая предусматривает строительство 18 и модернизацию 14 ГЭС общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. По расчетам программы, ее реализация позволит к 2026 году увеличить мощности ГЭС в 1,7 раза - до более 3 тысяч МВт.
Источник - ca-news.org
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