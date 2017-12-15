В Москве разгромлена подпольная типография узбекских джихадистов

"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали все: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", - сказал источник.
ФСБ и МВД России "накрыли" в Москве подпольную типографию, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы: от миграционных карт до больничных, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали все: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", - сказал источник.
По его словам, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок". Другие детали пока не сообщаются.
Источник - ca-news.org
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