В Москве разгромлена подпольная типография узбекских джихадистов

"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали все: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", - сказал источник.



ФСБ и МВД России "накрыли" в Москве подпольную типографию, где исламисты из Узбекистана печатали поддельные документы: от миграционных карт до больничных, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.



"Сегодня в ходе совместных рейдов ФСБ и ГУМВД по Москве обнаружена устроенная исламистами подпольная типография, где печатали все: от миграционных карт до патентов на работу, дипломов, больничных, студенческих и тому подобного", - сказал источник.



По его словам, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок". Другие детали пока не сообщаются.

Источник - ca-news.org