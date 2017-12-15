В Кыргызстане задержан экстремист, находившийся в международном розыске

В Кыргызстане задержали гражданина, находившегося в международном розыске за преступления экстремистского характера. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности.
В Кыргызстане задержали гражданина, находившегося в международном розыске за преступления экстремистского характера. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности.
Установлено, что задержанный, являясь активным членом экстремистской организации, во избежание уголовного преследования прибыл в Кыргызстан, где планировал легализоваться и создать подпольную религиозно-экстремистскую организацию для вербовочно-пропагандистской деятельности.
Его передали представителям компетентных органов страны, объявившей экстремиста в розыск, для привлечения к ответственности.
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