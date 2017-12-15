Задержан отец братьев Азимовых, подозреваемых в совершении питерского теракта

В Москве задержан Ахрал Азимов – отец братьев Азимовых, которых подозревают в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

В Москве задержан Ахрал Азимов – отец братьев Азимовых, которых подозревают в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Об этом «Азаттыку» сообщил младший сын Ахрала Азимова - Билол Азимов. По его словам, отца задержала полиция города Москвы. Причина задержания пока неизвестна.

По мнению самого Билола Азимова, его отца могли задержать из-за того, что тот часто говорил о том, что сотрудники ФСБ незаконно задержали Аброра и Акрама Азимовых, и что оба они невиновны.

Силовые органы России пока не дают официальной информации о задержании Ахрора Азимова.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 15 человек, около 50 получили различные ранения. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот теракт. По версии следствия, организатором атаки был Акбаржон Жалилов, 22-летний уроженец Кыргызстана, гражданин России. Но по подозрению в причастности к организации взрыва были задержаны Акбар и Аброр Азимовы. Братья, родившиеся в КР, но позже ставшие гражданами России, эти обвинения отвергают.

Арестованный Аброр Азимов в июле 2017 года рассказал о «секретной тюрьме» ФСБ, где его пытали. В связи с этим его адвокат Ольга Динзе направила в Генеральную прокуратуру РФ заявление.

Азаттык