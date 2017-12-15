Гражданский форум: Дела политических заключенных надо пересмотреть

В Бишкеке 14 декабря прошел гражданский форум «Свободу политическим заключенным». Организаторами мероприятия выступили Комитет защиты свободы слова и Комитет защиты заключенных.

В Бишкеке 14 декабря прошел гражданский форум «Свободу политическим заключенным». Организаторами мероприятия выступили Комитет защиты свободы слова и Комитет защиты заключенных.

На форуме было сказано, что в стране имеют место политические гонения и давление на журналистов, и высказаны требования, что они должны быть прекращены.

Участники приняли обращение к президенту, премьер-министру, спикеру парламента и председателю Верховного суда КР. В этом документе они призвали пересмотреть дела заключенных, которые имеют политический мотив, и принять по ним справедливое решение. Организаторы заявили, что уже почти 30 политиков, активистов и журналистов, которые подверглись гонениям по политическим мотивам и арестованы. Помимо этого участники форума потребовали от властей страны отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генпрокурора Индиры Джолдубаевой.

В работе форума приняли участие близкие многих политиков и активистов, которые находятся в заключении, а также общественные и политические деятели, представители гражданского общества.

21 ноября Верховный суд КР оставил в силе приговор предыдущих инстанций в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова. Оба политика были задержаны в феврале 2017 года по подозрению в получении в 2010 году 1 млн долларов от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании «Мегаком». 16 августа Первомайский райсуд Бишкека приговорил обвиняемых к 8 годам колонии строгого режима с конфискацией имущества. Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.

10 октября Ленинский районный суд Бишкека признал виновной в злоупотреблении должностным положении в бытность министром юстиции депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову и приговорил к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Для еще одного атамекеновца, депутата Алмамбета Шыкмаматова гособвинение запросило 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

13 ноября Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Первомайского районного суда в отношении членов «Народного парламента», который по обвинению в попытке насильственного захвата власти приговорил Бекболота Талгарбекова и Торобая Колубаева к 14 годам лишения свободы, а Марата Султанова - к 10 годам заключения. Между тем Александру Гусеву и Тойгонбеку Калматову дали по 6 и 5 лет условного срока соответственно.

По этому же делу 17 апреля Первомайский райсуд осудил четырех членов Национального оппозиционного движения. К 20 годам лишения свободы был приговорен Эрнест Карыбеков, по 12 лет получили Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов, 4 года условного срока получил Дастан Сарыгулов.

А 30 сентября 2017 года депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой по статьям 27 («Приготовление к преступлению»), 233 («Массовые беспорядки») и 265 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР. Первомайский районный суд 2 октября заключил парламентария под стражу до окончания срока следствия - 30 ноября. Сейчас этот срок продлен до 30 января 2018 года.

Азаттык