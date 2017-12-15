Исраилов получил «генерала», теперь должен уйти по-хорошему

Не осчастливил удовлетворительной работой министр МВД Улан Исраилов. Он как будто бы кое-как продолжает начатую прежними министрами работу.





Не осчастливил удовлетворительной работой министр МВД Улан Исраилов. Он как будто бы кое-как продолжает начатую прежними министрами работу.

Самостоятельно не побывал ни в одном регионе, не получал вестей от работающих на местах сотрудников милиции. Сотрудники милиции в регионах хотят видеть «живого» министра, а не по телевизору. Всем интересно, какой он человек, ставший за 3 года генерал-майором. Исраилов получил «генерала», теперь должен уйти мирно.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №47 от 15.12.2017/стр.2, gezitter.org