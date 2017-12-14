"Идите куда хотите". Проект "Ташкент-Сити" вытряхивает жителей из их домов

11 декабря к жильцам домов 98/10, 98/11, 98/12 по улице Узбекистанской в Ташкенте, где планируется застройка грандиозного делового комплекса "Ташкент-Сити", в сопровождении группы лиц приехал начальник, представившийся хокимом (главой администрации) Шайхантохурского района.



11 декабря к жильцам домов 98/10, 98/11, 98/12 по улице Узбекистанской в Ташкенте, где планируется застройка грандиозного делового комплекса "Ташкент-Сити", в сопровождении группы лиц приехал начальник, представившийся хокимом (главой администрации) Шайхантохурского района. Собравшимся в категорической форме было объявлено, что они обязаны в десятидневный срок освободить жилье, поскольку уже начинается снос домов. На вопросы людей, как же им теперь быть и куда идти, был дан ответ, суть которого сводилась к следующему: "Нас это не интересует, идите куда хотите". Зато внятно прозвучало, что если в течение 10 дней жильцы не съедут, то их будут выселять в принудительном порядке по решению суда, с привлечением сил правопорядка. Учитывая печальный опыт прошлых лет, сомневаться в этом не приходится.

Люди растеряны и напуганы. Но, кажется, проблемы вынужденных переселенцев, среди которых немало детей, больных и стариков, мало заботят кого-то из чиновников.

Граждане обратились в прессу. Наша редакция получила сразу несколько писем и звонков от жителей района. Корреспонденты выехали на место. Впрочем, ташкентцы слезно попросили ни в коем случае не указывать их настоящих имен – им уже угрожали.

Сейчас речь пока идет о доме №10, его будут сносить первым через оговоренные десять дней. Тех, кто готов переехать сразу, обещают поселить в квартиры вторичного рынка жилья, а не в новые дома, как говорили сначала.

"Днем в прошлое воскресенье нам отключили электричество до 11 вечера, мы сидели совсем без света. Дети даже не могли сделать домашние задания. Вчера, 11 декабря, отключили отопление, так как наши трубы проходят через здание районной милиции (которое на данный момент почти снесли до основания), в 21:00 снова подключили. И то, если бы мы не позвонили и не потребовали устранения неполадок, никаких действий по подключению можно было бы не ждать", – рассказали 12 декабря "Фергане" жильцы одного из "приговоренных" домов.

Независимый журналист Сид Янышев (Саид Абдурахимов) был задержан 12 декабря сотрудниками милиции, когда разговаривал с жителями сносимых домов. Единственным условием его освобождения оказалось "добровольное" удаление из его фотокамеры и диктофона всех материалов.



Люди вспоминают, как во время отключения отопления им сказали: "Привыкайте, теперь будет так, можете жаловаться, куда хотите". Следует отметить, что ни о каком предоставлении властями машин или материальной помощи при переезде даже речи не идет. Было сразу категорично заявлено: вещи вывозить своими силами. Работающим не предоставляются дополнительные отгулы, а как можно одновременно и переезжать, и работать, если на руках еще и маленькие дети?

Среди жильцов ходят разговоры, что тем, кто не соглашается переезжать сразу и готов подождать, взамен снесенной двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров могут дать тоже "двушку", но в новостройке и метражом побольше, 72 квадрата. Начальство на собрании уже продемонстрировало жильцам ярко оформленные рекламные флаеры с изображениями будущих домов для новоселов. Однако новые дома будут готовы не раньше, чем через год (это еще не считая мелких отделочных недоработок).

"Впервые о предстоящем сносе нам было сказано еще четыре года назад, когда для нас неожиданно закрыли прописку и продажу, - рассказывает один из жильцов. - Год назад, 28 декабря, приходили представители местного БТИ, просили жильцов предъявить документы на квартиры. Кстати, этим летом, в августе, они явились снова и вновь потребовали те же самые документы. И вот в нынешнем декабре все снова повторяется: 11-го числа состоялось общее собрание жильцов сносимых домов в здании новой консерватории (она рядом), где уже в ультимативной форме нам сообщили об условиях предстоящего сноса. Причем говорили руководящие лица исключительно на узбекском языке – русскоязычным переводили соседи. Никогда мы не подписывали никаких документов по данному поводу, и нам какие-либо официальные уведомления не предъявлялись, как не было и письменных предупреждений".

За все это время, как говорят собеседники "Ферганы", состоялось всего два собрания. Практически оба раза представители властей только ставили жильцов в известность о предстоящем сносе, не особенно вдаваясь в подробности.

"На первом собрании было ясно сказано, что всем будут давать новые квартиры, исходя из существующих нормативов, 18 квадратных метров на человека. И, конечно же, обещали компенсацию, хотя конкретную сумму не называли. А уже на собрании в консерватории речь зашла о компенсации в 11 миллионов сумов: вроде бы районные власти пообещали, что новые дома будут построены уже к маю, а до тех пор хокимият (администрация) выделит деньги на аренду жилья. Но людей беспокоит, как быть со школами и детскими садами? Если придется переехать в другой район в середине года?"

А вот что рассказывает еще один житель сносимого района: "Вопрос компенсаций будут решать "в следующем году", а съезжать с квартиры нужно до 20 декабря, после грозят, что будут выселять с милицией. Временное жилье не предоставляют! Сказали, что будут выдавать "гарантийное письмо", но только тем, кто сдаст все документы на старое жилье и ключи. Письмо даже без печати, якобы по нему в следующем году дадут квартиру! В махалле проживает около трех тысяч человек, значит, нужно больше тысячи квартир. Цена вопроса - десятки миллионов долл. Столько лачуг в резерве нет, а в якобы строящихся домах не поместится и пятая часть всех нуждающихся. Но и эти дома будут готовы следующим летом в лучшем случае. Остальных, похоже, просто хотят разогнать".

Источник - fergananews.com

