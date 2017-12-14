Для получения бесплатного паспорта осталось меньше 18 дней — ГРС 

31 декабря завершается кампания бесплатной выдачи паспортов (ID) образца 2017 года, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
Новые паспорта выдаются в Кыргызстане с 2 мая. Согласно постановлению правительства, с 1 мая по 31 декабря документ выдается бесплатно, за исключением случаев срочного изготовления и обращения по причинам утери или порчи идентификационной карты — паспорта гражданина Кыргызстана образца 2017 года.
В ГРС напоминают, что граждане могут сдать документы на бесплатное изготовление документа только до конца текущего месяца.
Сколько будет стоить паспорт с 1 января 2017 года, пока неизвестно.
sputnik.kg
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