Ожидается вынесение решения суда по делу о гибели главы аппарата Медакадемии

Октябрьский районный суд города Бишкека, возможно, сегодня вынесет решение по делу о гибели руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) Абдыкерима Гапарова.



Октябрьский районный суд города Бишкека, возможно, сегодня вынесет решение по делу о гибели руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) Абдыкерима Гапарова.

Об этом «Азаттыку» сообщила адвокат Динара Медетова. Отметив, что для обвиняемых запрашивается слишком мягкая мера наказания, она сказала, что просит суд приговорить следователя АСК ГКНБ к семи годам, а двух оперативных сотрудников ведомства к трем годам лишения свободы каждого.

Прокуратура же запросила для следователя четыре года, а для каждого из двух оперативных сотрудников АКС ГКНБ – по одному году заключения, но с учетом срока давности просила сократить дело.

В связи со смертью Абдыкерима Гапарова следователь АКС ГКНБ Замирбек Суваналиев, а также сотрудники этой службы Чынгыз Айманбаев и Алмаз Мусаев обвиняются в злоупотреблении должностным положением, халатности и нанесении повреждений здоровью человека.

ГКНБ заявляло, что Абдыкерим Гапаров был задержан 26 февраля 2016 года при получении взятки и умер на месте от сердечного приступа. Однако коллектив вуза и родственники погибшего обратились к руководству страны, заявив, что во время задержания подозреваемого были допущены нарушения, сама операция проходила в его кабинете за закрытыми дверями и туда никого не впускали, из-за чего и наступила смерть задержанного.

Азаттык