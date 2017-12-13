Минтранс КР: Цена авиабилета на внутренние рейсы не превышает 4 тысяч сомов

На стоимость авиабилетов по внутренним перевозкам введено ограничение, но с этим не соглашается авиакомпания «Эйр Манас». Об этом 13 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов.

На стоимость авиабилетов по внутренним перевозкам введено ограничение, но с этим не соглашается авиакомпания «Эйр Манас». Об этом 13 декабря на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов.

- Компании Tez Jet и Avia Traffic согласились и подписали протокол, что с 1 декабря стоимость авиабилетов не будет превышать 4 тысяч сомов. И эту договоренность они соблюдают. Не соглашается только авиакомпания «Эйр Манас», - сказал он.

В парламенте не раз поднимался вопрос о завышенной стоимости билетов на внутренние авиарейсы, цена на которые иногда доходила и до 5 тысяч сомов.

Ранее Директор Госагентства антимонопольного регулирования КР Шухрат Сабиров заявил, что правительство не может постоянно вмешиваться в ценообразование авиабилетов. По его словам, государство может вмешаться только если стоимость увеличивается резко - на и более 20%. В остальных случаях частные компании имеют право продавать билеты по желаемой цене.

Азаттык