Рабы подземелья. Ширится забастовка карагандинских шахтеров

Бастующие карагандинские шахтеры требуют повышения зарплаты
В АО "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали ситуацию с шахтерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры.
"Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров", - говорится в сообщении.
В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО "АрселорМиттал Темиртау", директоры шахт, представители акиматов Карагандинской области и г. Шахтинск, Карагандинской областной прокуратуры.
Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой - это повышение заработной платы.
Работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.
Вчера стало известно, что около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау" не поднялись на поверхность.
Источник - Zakon.kz
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