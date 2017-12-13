Рабы подземелья. Ширится забастовка карагандинских шахтеров

Бастующие карагандинские шахтеры требуют повышения зарплаты

В АО "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали ситуацию с шахтерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры.

"Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров", - говорится в сообщении.

В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО "АрселорМиттал Темиртау", директоры шахт, представители акиматов Карагандинской области и г. Шахтинск, Карагандинской областной прокуратуры.

Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой - это повышение заработной платы.

Работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.

Вчера стало известно, что около 200 шахтеров АО "АрселорМиттал Темиртау" не поднялись на поверхность.

Источник - Zakon.kz

