ОТРК лидирует на местном рынке телеканалов — самая большая аудитория зрителей

Среди телеканалов Кыргызстана у ОТРК самая большая аудитория. Об этом говорится в ежегодном исследовании медиарынка Кыргызстана.



Среди телеканалов Кыргызстана у ОТРК самая большая аудитория. Об этом говорится в ежегодном исследовании медиарынка Кыргызстана.

На втором месте канал «Музыка» (ОТРК), на третьем — ОРТ. «Баластан» и НТС замыкают пятерку популярных у телезрителя каналов.

Однако жители столицы ОТРК оставили в конце пятреки лидеров. Рейтинг телеканалов в Бишкеке выглядит так: Первый канал (ОРТ), НТС, ТНТ-Азия, Россия РТР, 312 Кино, ОТРК.

Среди радиостанций первое место слушатели отдали «Кыргызстан обондору». Далее идут «Европа плюс», «Мин-Кыял», «Тумар», «Санжыра».

Опрос проводился в 16 городах и 165 селах страны среди жителей от 14 до 65 лет и старше. Опрос проводила компания «М-Вектор»



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/70871/