Новые заместители министров совершат революцию в ведомствах

Со 100-процентным охватом интернета территории Кыргызстана начнется полноценный запуск программы "Таза коом". Для активного ведения деятельности в этом направлении в ближайшие дни каждому министру будет назначен заместитель по IT-сфере. Соответствующее постановление уже подготовлено и будет подписано через несколько дней.



Со 100-процентным охватом интернета территории Кыргызстана начнется полноценный запуск программы "Таза коом". Для активного ведения деятельности в этом направлении в ближайшие дни каждому министру будет назначен заместитель по IT-сфере. Соответствующее постановление уже подготовлено и будет подписано через несколько дней. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на международной конференции, проведенной в рамках программы цифровой трансформации "Таза коом". По его словам, IT-директора – это не IT-специалисты, а молодые кадры, работавшие в международных компаниях. Эти сотрудники свершат революции в текущей деятельности министерств:

- Государство назначает IT-директоров. В 25 министерствах и ведомствах будет эта штатная единица заместителя министра. Соответствующее постановление подготовлено, в ближайшее время я его подпишу. На эту должность должны прийти молодые кадры, работавшие в зарубежных крупных компаниях. Новые заместители министра в корне изменят процессы, которые сейчас идут в министерствах. Не надо полагать, что эти сотрудники - это IT-специалисты.

В этот раз обсуждены три направления программы "Таза коом", а именно, цифровое правительство, цифровое образование и цифровое здоровье. Через интернет в онлайн-режиме будет предоставляться помощь пациентам из отдаленных районов. У тяжелого пациента на месте берут анализы, которые прямиком попадают в Бишкекский центр, сразу выводят анализы и отправляют обратно. Это не только создает условия для пациентов, но и поможет устранить коррупцию в медицине, сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. По его словам, эти процессы будут осуществляться через телемедицину:

- На сегодняшний день интернета нет не только в отдаленных районах, но даже в больницах в окрестностях Бишкека. Реализация программы "Таза коом" позволит получать анализы из отдаленных сел республики. Это поможет сохранить жизнь граждан, а также экономить средства.

Второе направление – цифровое образование. Для этого в настоящее время в Кыргызстане к интернету подключаются все 775 школы. Будет открыта Академия IT для подготовки специалистов по информационным технологиям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, информировала министр образования Гульмира Кудайбердиева. Эта академия должна открыть двери не только в городе Бишкеке, но и регионах. Это будет достигнуто за счет перепрофилирования технических вузов:

- Премьер-министр Сапар Жумакадырович подписал постановление об открытии в городе Бишкеке Академии IT. Открытие состоится в ближайшее время. Такие академии планируем открывать и в регионах. Кроме того проводим исследование спроса на востребованные в мире профессии, в том числе на ближайшие годы.

Для обеспечения успешной реализации программы приглашены международные эксперты. Прибыла экспертная группа, куда вошли представители ряда передовых стран мира. Председатель Международного совета по использованию информационных технологий в государственном управлении Тошиюки Замма отметил три основных направления:

- Я предлагаю на опыте Сингапура 4 основных пути эффективного перехода к цифре. Первая – инфраструктура для повсеместного интернета, сюда же входит и телевидение. Второе – государственное управление, цифровая трансформация. Третья – цифровое образование. Четвертая – кибербезопасность. Если будут сделаны качественные шаги по этим основным направлениям, то Кыргызстан сможет конкурировать с передовыми государствами.

Добавим, реализация программы "Таза коом" запланирована на ближайшее пятилетие. На сегодняшний день на закладку фундамента этой программы требуется 100 млн долларов. На данный момент направлено 220 млн сомов, подытоживается первая фаза, в том числе электронные госуслуги, организация региональных центров обслуживания населения.

На будущий год Всемирный банк выделяет 50 млн долларов. Эти средства также будут направлены на фундамент "Таза коома".

Источник: maralfm.kg, gezitter.org