Есть ли совесть у Дамиры Ниязалиевой, которая играет на два фронта?

Слышали, что Дамира Ниязалиева, которая умеет только говорить и ничего больше, заглядывается на должность министра здравоохранения. Разве ее любовь к власти еще не прошла?
Слышали, что Дамира Ниязалиева, которая умеет только говорить и ничего больше, заглядывается на должность министра здравоохранения. Разве ее любовь к власти еще не прошла? Или все дозволено бессовестным, которые творят, что хотят, будучи уверенными в том, что народ ничего не увидит? Если бы у этой госпожи была бы совесть, она держалась бы подальше от нынешних руководителей. Потому что на выборах она не осмелилась открыто поддержать Сооронбая Жээнбекова,но, когда объявили результаты выборов, она побежала в штаб и засунула голову под мышку Жээнбекова. Умолчим об остальном, в селе Арал Жумгальского района, откуда родом госпожа Дамира, ее доверенные люди агитировали за Бабанова. Это и позволило Бабанову победить в Арале. Если бы у нее были благие намерения, она бы призвала избирателей села Арал проголосовать за С. Жээнбекова. Не стыдится. Как она смеет ходить в окружении президента и надеяться на должность?..
Источник: газета «Мантыш» №35 от 12.12.2017 / стр. 3, gezitter.org
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