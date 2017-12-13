Детским домам и интернатам могут снизить тариф на электроэнергию

Необходимо снизить тариф на электроэнергию для детских домов и интернатов. Такое предложение озвучил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Абтандил Кулбараков.
Необходимо снизить тариф на электроэнергию для детских домов и интернатов. Такое предложение озвучил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Абтандил Кулбараков.
По словам народного избранника, "если снизить тариф для мечетей, тогда необходимо сделать это и для детских домов и интернатов, потому что они тоже не занимаются производством".
"Необходимо для детских домов и интернатов вести тариф 77 тыйынов за киловатт вне зависимости от объема потребления", - сказал депутат.
Парламентарий Экмат Байбакпаев предупредил, что "если понизить тариф на мечети, то завтра с таким же требованием выступят церкви и другие религиозные организации".
"И без того в Кыргызстане мало производства. Согласятся ли энергетики взять на себя субсидии и снизить тариф для всех?"- поинтересовался депутат.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org/society/66043/
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