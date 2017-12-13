Детским домам и интернатам могут снизить тариф на электроэнергию

Необходимо снизить тариф на электроэнергию для детских домов и интернатов. Такое предложение озвучил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Абтандил Кулбараков.





Необходимо снизить тариф на электроэнергию для детских домов и интернатов. Такое предложение озвучил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Абтандил Кулбараков.

По словам народного избранника, "если снизить тариф для мечетей, тогда необходимо сделать это и для детских домов и интернатов, потому что они тоже не занимаются производством".

"Необходимо для детских домов и интернатов вести тариф 77 тыйынов за киловатт вне зависимости от объема потребления", - сказал депутат.

Парламентарий Экмат Байбакпаев предупредил, что "если понизить тариф на мечети, то завтра с таким же требованием выступят церкви и другие религиозные организации".

"И без того в Кыргызстане мало производства. Согласятся ли энергетики взять на себя субсидии и снизить тариф для всех?"- поинтересовался депутат.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org/society/66043/