В Кыргызстане неизвестно откуда завелись.. львы

В Кыргызстан завозят львов. Чиновники не знают, откуда

Чиновники не смогли рассказать, откуда в Кыргызстан ввозят львов. Сегодня на пресс-конференции они пояснили, что на границе не зафиксировано ни одного случая ввоза львят.

По словам заведующего отделом контроля геологических ресурсов Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Шухрата Жолдошева, в Бишкеке какие-то люди гуляли с львенком, предлагали с ним сфотографироваться. "Нам не удалось сразу установить личности владельцев животного. Через день гражданин сам решил сдать его. Львенка передали фонду "Бугу Эне". Владелец пояснил, что купил животное, чтобы заработать на фотографиях с ним", - сказал он.

Начальник отдела таможенного оформления ГТС Гульзат Шералива добавила: судя по базе данных деклараций на товары, львов в Кыргызстан не ввозили.

"Ввоз животных не определен. Львы относятся к товарам, ввоз и вывоз которых осуществляется по документам. На границе осуществляется только контроль товаров из третьих стран. Для ЕАЭС контроля нет. Не исключено, что их ввезли из страны союза", - предположила она.

Как рассказал начальник Управления пограничного контроля Нурлан Жалбиев, ГПС проводит внутреннее расследование, так как истинного владельца львят не нашли.

Напомним, после появления в соцсетях фотографий с маленьким хищником в Бишкеке госорганы начали искать его владельца. Личность установили, львенка нашли и конфисковали. Еще одного львенка подбросили директору зоопарка в Караколе.

Источник - 24.kg

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