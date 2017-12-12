Кыргызстан: экстремисты и их наставники, - К.Чекиев

За последние несколько лет Араванский район Ошской области Кыргызстана стал настоящей базой подготовки боевиков. Именно отсюда в Сирию для участия в боевых действиях на стороне повстанцев рекрутируются молодые люди, прошедшие специальную идеологическую обработку.

За последние несколько лет Араванский район Ошской области Кыргызстана стал настоящей базой подготовки боевиков. Именно отсюда в Сирию для участия в боевых действиях на стороне повстанцев рекрутируются молодые люди, прошедшие специальную идеологическую обработку.

Судите сами. Район остается местом наибольшей концентрации представителей религиозно-экстремистских организаций "Таблиги джамаат", "Джихадизм" и "Салафизм". Они ведут активную агитацию среди населения. Создана и эффективно работает стройная система обучения местных жителей постулатам веры экстремистского толка и превращения их в фанатиков. В Араване действуют несколько десятков мечетей, строятся новые. Кроме того, миссионеры религиозно-экстремистских организаций в многочисленных "худжрах" приобщают детей школьного возраста к своим идеям. Затем самых способных учеников отправляют на стажировку и краткосрочные учебные курсы в страны арабского пояса. Этим оканчивается курс подготовки бойцов.

Популяризации экстремистских взглядов содействует деятельность Всемирной Ассамблеи Исламской молодежи (ВАИМ) в Кыргызстане, руководимой Мухаммадом Саидом Баюми. ВАИМ выделяет средства на строительство мечетей.

Дополнительный импульс распространению взглядов "Таблиги джамаат" придал указ ("фетва") главы казията города Ош Убайдулла ажы Сарыбаева, согласно которому учащимся средних школ города во внеурочное время разрешается посещать мечети для получения начальных религиозных знаний. В результате только лишь в 14 мечетях Араванского района в настоящее время обучается более 60 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

В данном районе стремительно растет авторитет ячейки "Салафитов". Им руководит некто Тухтасин Ахмаджанов. В ходе своих проповедей "салафиты" утверждают, что живут в стране "кафиров", поэтому необходимо изменить конституционный строй Кыргызстана и вернуться к временам пророка, к периоду зарождения ислама.

Т.Ахмаджанов через свои связи в Турции конспиративно переправляет молодежи для участия в боевых действиях на стороне сирийских повстанческих группировок. В частности, он недавно транзитом через Турцию отправил в Сирию группу молодых граждан Кыргызстана под руководством своего брата Азиза Ахмаджанова. Там же в Сирии вместе с семьями находятся бывший имам мечети "Кандибостон" Аъзимжан Куканбаев и активист "Джихадизма" Шавкат Жураев. Через них изыскиваются финансовые средства для доставки новых групп борцов за веру из Кыргызстана.

В числе рекрутов, недавно выехавших из Араванского района в Сирию, имеются Сардор Тургунов и Азизхужа Акромхужаев (сторонники "Джихадизма"), убежденные "салафиты" Фархад Бурибаев и Абобакир Сотволдиев. И это только те, что официально установлены. А сколько осталось вне поля зрения соответствующих органов?! Притом, это данные по одному району.

Во многом именно распространением различных антиконституционных идей не в последнюю очередь объясняется снижение влияния центральной власти Кыргызстана на регион. При нынешних умонастроениях людей тысячи местных жителей скорее откликнутся на призыв заезжих эмиссаров и отечественных радикалов о свержении правительства и основании халифатского государства, нежели о его защите.

Кубат Чекиев

Источник - ЦентрАзия

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