Из-за тумана аэропорт города Оша отложил авиарейсы

В аэропорту города Оша из-за тумана отложено время вылета нескольких авиарейсов.

В аэропорту города Оша из-за тумана отложено время вылета нескольких авиарейсов.

По информации самого аэропорта, рейс по маршруту Ош-Бишкек был перенесен на 15:00. Кроме того, были изменены время вылета рейсов по маршруту Ош-Москва и Ош-Урумчи.

Как сообщила «Азаттыку» пресс-секретарь международного аэропорта «Манас» Алия Курбанова, туман накрыл южную столицу 12 декабря утром, ситуация пока не изменилась. Из-за погодных условий, по ее словам, аэропорт Оша не может принимать и отправлять самолеты.

Авиасообщение с городом наладят, как только туман рассеется. На данный момент вылет авиарейса по маршруту Бишкек-Ош пока задерживается.

Азаттык