Очередная "благодать" привалила к Кулматову

По его словам соответствующее распоряжение он подписал 11 декабря. Другим распоряжением Исаков освободил Азамата Сулайманова от занимаемой должности председателя ГТС.

Кубанычбек Кулматов назначен председателем Таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков. Сообщая журналистам эту новость, глава правительства отметил, что на нового руководителя возложены функции четкого исполнения задачи по повышению эффективности таможенного регулирования. Однако эксперты высказывают критику, что Кулматов не сможет провести реформирование данной системы.

В течение года Кубанычбек Кулматов все время поднимается по служебной лестнице. В этот раз он назначен руководителем Таможенной службы. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на встрече с журналистами.

По его словам соответствующее распоряжение он подписал 11 декабря. Другим распоряжением Исаков освободил Азамата Сулайманова от занимаемой должности председателя ГТС.

- Надеюсь, что Кубанычбек Кулматов увеличит доходную часть Таможенной службы. Утром я был на приеме у президента Сооронбая Щариповича. Глава государства также поддержал предложение. Я сказал, чтобы в ближайшие дни внёс (Кулматов) предложение по заместителям. Уверен в полной мере, что со своей командой Кубанычбек Кулматов покажет хорошие результаты в таможенной сфере.

Как отметил глава правительства, перед новым руководителем поставлена задача по четкому исполнению функций, направленных на повышение эффективности таможенного регулирования в стране и деятельности ГТС.

Исаков также отметил профессиональную компетенцию и опыт Кулматова. Он напомнил, что под его руководством в 2010-2013 годы объем таможенных сборов повышен более чем в 2,5 раза.

Кулматов во второй раз становится руководителем Таможенной службы. Он пришёл в данную сферу в 2004 году. Возглавлял несколько комитетов, был заместителем директоров инспекций, советником. После смены власти в 2010 году был назначен руководителем Таможенной службы, проработав на этой должности 3 года.

Как заявил Кулматов после назначения, он начнет работу с анализа ситуации в таможенной сфере, после чего представит предложения правительству:

- Последние месяцы высказываются различные нарекания к таможне. Поэтому я изучу, проанализирую данную сферу и представлю свои предложения премьер-министру.

Когда до этого Кулматова выдвигали в качестве кандидатуры на руководство Нацбанком, он перечислил свои успехи в таможенной сфере. По его словам, смог поднять доходы бюджета до 17 млрд сомов. Также охарактеризовал себя как "кризис-менеджера".

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев приветствует назначение достойного руководителя в ГТС. По его словам, за время работы на этой должности Кулматов вывел из обращения теневую экономику:

- Многие годы проработал в этой сфере. Казахи высказали нам ряд претензий в связи с таможней. Кулматов изучит ситуацию, проведет анализ, будет работать хорошо, потому что он досконально знает эту сферу деятельности. Я слышал, что он вывел из обращения теневую экономику во время руководства таможней. Но сам я не проводил анализа.

Депутат пятого созыва Жогорку Кенеша Улукбек Кочкоров же считает, что новый руководитель не сможет реформировать систему.

По его мнению, в таможенной сфере не было проведено значительной реформы, а ведь до этого Кулматов работал в этой системе:

- Коррупционная система на таможне установилась ещё во времена Акаева. Эта картина до сих пор сохраняется. Мы не можем сказать, что во время руководства Кулматова эта воровская система прекратилось. О лазейках в этой сфере открыто говорят не только политики и активисты, но и соседние государства. То, что Сапар Исаков привел в эту службу человека, который пребывал в прежней воровской системе, свидетельствует об отсутствии у него намерения навести порядок в таможне. Но можно сказать, что это мера предпринята для сохранения миллиардных средств, которые поступают в чей-то карман.

По словам экономиста Кубана Чороева, в таможенную сферу необходимо внедрять цифровые технологии. Необходим менеджер, способный провести эту реформу. Он не знает, насколько Кулматов соответствует этому критерию:

- Для управления таможенной сферой не требуется интеллектуального потенциала. В условиях развитых технологий имеются простые технологические решения для наведения порядка в этой сфере. Необходимо ввести в таможенную сферу цифровые технологии. Должна быть создана дистантная система, исключающая непосредственное взаимодействие таможенных сотрудников и предпринимателей. Если рассматривать в этом аспекте, то может выполнить эту задачу Кулматов? Я этого не могу четко сказать. Для проведения вышеуказанной реформы в этой сфере необходим сильный менеджер.

Отметим, до этого Кубанычбек Кулматов работал председателем Национального банка.

В 2013 году около месяца работал советником президента Кыргызстана. После ухода с этой должности 7 месяца проработал представителем правительства в Чуйской области. После этого был назначен мэром города Бишкека. Управлял сторицей два года, 9 февраля 2016 года добровольно ушел в отставку, объяснив причину своего решения семейными обстоятельствами, вынужден выехать за границу. Но не прошло и месяца, как Кулматов был назначен главой Российско-Кыргызского фонда развития.

Источник: maralfm, gezitter.org