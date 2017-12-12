Самудинов и Молдокадырова – предатели?

Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова сейчас в Калифорнии. Об этом сообщили из Министерства иностранных дел. Сообщается, что журналист ОТРК Эльнура Молдокадырова и бывший член СДПК Ренат Самудинов ожидают решения суда в изоляторе временного содержания в городе Аделанта, в штате Калифорния.





Ренат Самудинов и Эльнура Молдокадырова сейчас в Калифорнии. Об этом сообщили из Министерства иностранных дел. Сообщается, что журналист ОТРК Эльнура Молдокадырова и бывший член СДПК Ренат Самудинов ожидают решения суда в изоляторе временного содержания в городе Аделанта, в штате Калифорния.

«Так как они попросили предоставить политическое убежище, согласно законодательству США, информация о гражданах Кыргызстана предоставлена не будет. Нет возможности даже встретиться с ними», - сообщили из министерства. Критики говорят им поделом, ведь они без какой-либо причины выставили себя жертвами гонений и притеснений, выставляют свою страну в дурном свете, чтобы жить в США.

Источник: газета «Фабула пресс» №93 от 12.12.2017 / стр. 2, gezitter.org