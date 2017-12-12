Когда закончится срок заключения Текебаева, когда он выйдет на свободу?

25 февраля 2017 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, в тот же день дело было передано Следственному управлению ГКНБ. 26 февраля в рамках возбужденного уголовного дела были арестованы Текебаев и Чотонов.

25 февраля 2017 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество" в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, в тот же день дело было передано Следственному управлению ГКНБ. 26 февраля в рамках возбужденного уголовного дела были арестованы Текебаев и Чотонов.

По информации главного надзорного органа, дело было возбуждено на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского, который указал, что Текебаев получил от него один миллион долларов по вопросу "Мегакома", но не вернул.

16 августа приговором Первомайского районного суда города Бишкека Омурбек Текебаев и экс-посол Дуйшонкул Чотонов были приговорены к 8 годам тюрьмы каждый. Суд также удовлетворил ходатайство прокуроров о конфискации их имущества, а также лишил права работать на государственных должностях в течение 3-х лет после отбывания наказания.

Бишкекский городской суд 2 октября, а Верховный суд 21 ноября оставили в силе решение Первомайского районного суда по Омурбеку Текебаеву и Дуйшонкулу Чотонову.

В вердикте Верховного суда слова из приговора "в связи с амнистией, объявленной 27 января 2014 года и приуроченный к 65-летию Всеобщей декларации прав человека" заменены на " в связи с объявленной 19 июля 2011 года амнистией, приуроченной к 20-летию независимости Кыргызской Республики". На этой основе срок обозначенного приговором районного суда заключения сокращен на треть, иными словами, на 2 года 8 месяцев. Текебаев и Чотонов просидели в СИЗО 7 месяцев 6 дней, день в следственном изоляторе идёт за два. После этих сокращений остается 4 года заключения, сообщили из Государственной службы исполнения наказаний.

Если подсудимый Текебаев отбудет 2/3 тюремного срока, то может быть переведён в колонию-поселения. Это день приходится на февраль 2020 года. При отбытии 3/4 срока может выйти из тюрьмы условно-досрочно в июле 2020 года.

По вышеупомянутым двум случаям Государственная служба исполнения наказаний первоначально отправляет соответствующие материалы в спецпрокуратуру. Прокуратура рассматривает, передает в суд. Суд принимает решение об условно-досрочном освобождении или переводе в колонию-поселение.

Если суд не удовлетворит два вышеупомянутых ходатайства, то Омурбек Текебаев полностью отбудет наказание года и выйдет на свободу в ноябре 2021-го.

Источник: super.kg, gezitter.org