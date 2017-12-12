Из Киргизии депортировали во Францию неправильного журналиста К.Риклтона

Журналист агентства "Франс Пресс" Крис Риклтон депортирован из Кыргызстана. Информацию подтвердила его коллега Толкун Наматбаева.



Журналист агентства "Франс Пресс" Крис Риклтон депортирован из Кыргызстана. Информацию подтвердила его коллега Толкун Наматбаева.

По ее словам, журналиста депортировали утром 10 декабря без объяснения причин.

"Его депортировали вчера утром, причины объяснять отказались. Сейчас он находится в аэропорту Дубаи. Он сразу же поставил в известность агентство, руководство и посольство. Я думаю, они, скорее всего, уже обратились в ГКНБ с просьбой разъяснить причины депортации", - сказала она в комментарии агентству АКИpress.

Т.Наматбаева отметила, что К.Риклтон жил в Кыргызстане на протяжении 8 лет и у него никогда не возникало подобных проблем.

Сам журналист на своей страничке в социальной сети опубликовал обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором он просит отменить решение о депортации. Он отмечает, что прожил в стране не один год, его супруга и дочь - граждане Кыргызстана.

"В настоящее время я сижу в аэропорту Манаса, где ожидаю депортации в Дубай. Я был задержан после прибытия в Бишкек, куда я прилетел из Коломбо через Дубаи около 5 часов утра 9 декабря. Никаких оснований для задержания не было. Я не нарушил 60-дневное пребывание, которое разрешено держателям паспортов из моей страны", - написал он.

В пресс-службе ГКНБ сообщили, что К.Риклтону запрещен въезд в Кыргызстан в связи с тем, что он ранее нарушил паспортно-визовый режим.

Источник - kg.akipress.org



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