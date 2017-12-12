Их нравы. Звезда канадской порно-индустрии Августа Эймс (фото) покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем 

Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем
Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем
Канадская порнозвезда Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс (August Ames), покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Hollywood Life.
Друзья порноактрисы рассказали изданию, что она подверглась травле после того, как отказалась сниматься в сцене с актером, принимавшем участие в гомосексуальном порнофильме. Ее сразу же обвинили в гомофобии, однако она напомнила, что снималась и в лесбийском порно. Также Грабовски указала, что многие девушки в порнобизнесе стремятся избежать контактов с актерами-мужчинами, предавшимися однополой любви в кадре.
Муж Грабовски подтвердил The Sun смерть актрисы. За четырехлетнюю карьеру она успела сняться в более чем 270 фильмах, завоевав несколько премий AVN Awards.
Источник - Lenta.ru
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!